Mitroglou yolcu!

AKŞAM

Haberde, Galatasaray’ın bu kararını Mitroglou’na bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşeceği belirtildi. Marsilya’da da “istenmeyen adam” ilan edilen Yunan golcünün, adını dünya futboluna duyurduğu Olympiakos’a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi.