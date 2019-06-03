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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:10

Mitroglou yolcu!

Mitroglou yolcu!

FRANSA’NIN önde gelen gazetelerinden L’Equipe, Galatasaray’ın, Kostas Mitroglou’nun kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya’ya geri göndermeyi planladığını yazdı.

AKŞAM

Haberde, Galatasaray’ın bu kararını Mitroglou’na bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşeceği belirtildi. Marsilya’da da “istenmeyen adam” ilan edilen Yunan golcünün, adını dünya futboluna duyurduğu Olympiakos’a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi.

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