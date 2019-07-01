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  3. Mısır'ın ardından son 16 turuna çıkan takım Uganda oldu

Mısır'ın ardından son 16 turuna çıkan takım Uganda oldu

Mısır'ın ardından son 16 turuna çıkan takım Uganda oldu

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Mısır ve Uganda, son 16 turuna yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın A Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Gruptan çıkması kesinleşen Mısır, Uganda'yı Salah'ın 36 ve Ahmed el-Muhammedi'nin 45+1'inci dakikada attığı gollerle 2-0 yendi.

Demokratik Kongo da Zimbabve ile oynadığı müsabakayı, Bolingi'nin 4, Bakambu'nun 34 ve 65 (penaltıdan), Assombalonga'nın 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı.

Bu sonuçlarla 3'te 3 yapan ev sahibi Mısır, lider, 4 puan toplayan Uganda ise ikinci olarak son 16 takım arasına girdi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16'ya kalıyor.

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