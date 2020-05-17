Mısır'da ilginç olay

AKŞAM
Ligde bir maçı eksik durumda 16 puan farkla lider olan Al Ahly’nin taraftarları ise olası iptal iddialarına tepki gösterdi.
KARAR VERİLDİ
Öte yandan Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu ligleri iptal etti. Avrupa kupalarına gidecek takımlar mevcut sıralamaya göre belirlenecek. Şampiyon ve küme düşen takımlar için ise henüz karar verilmedi.
VENEZUELA İPTAL
Venezuela’da salgın nedeniyle futbol liglerini iptal etti. Buna göre şampiyon ilan edilmeyecek. Daha önce Fransa, Hollanda ve Belçika’da da liglerin iptal edildiği açıklanmıştı.
6 AY UZATILDI
İsveç Profesyonel Futbol Ligleri, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, durdurulan liglerin 14 Haziran’da başlamasını istediklerini açıkladı. Kısa süre içinde kararın verilmesi bekleniyor.
HEDEF 14 HAZİRAN
Arjantin’de, sözleşmeleri haziranda bitecek futbolcuların kontratları 6 ay daha uzatıldı. FAA, bu karardan yaklaşık olarak 2 bin oyuncunun etkileneceğini bildirdi.
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”
UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”
FOX Sports'un haberine Fenerbahçe, devre arasında Flamengo'da forma giyen Rafinha'yı istedi fakat reddedildi.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Lionel Messi, “Karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve tüm protokollere uymalıyız” dedi.
Fenerbahçe'nin Şilili beki Isla, ödeme konusunda bilgi verilmediğini söyledi: “Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da kaptanımız bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz.”
Mısır'da Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı sezonun devam edilmemesi yönünde karar aldı. Ancak sezonun iptal mi yoksa devam mı edeceği yönündeki nihai kararı federasyon bugün açıklayacak.