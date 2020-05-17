Mısır'da ilginç olay

Mısır'da Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı sezonun devam edilmemesi yönünde karar aldı. Ancak sezonun iptal mi yoksa devam mı edeceği yönündeki nihai kararı federasyon bugün açıklayacak.

AKŞAM

Ligde bir maçı eksik durumda 16 puan farkla lider olan Al Ahly’nin taraftarları ise olası iptal iddialarına tepki gösterdi.

KARAR VERİLDİ

Öte yandan Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu ligleri iptal etti. Avrupa kupalarına gidecek takımlar mevcut sıralamaya göre belirlenecek. Şampiyon ve küme düşen takımlar için ise henüz karar verilmedi.

VENEZUELA İPTAL

Venezuela’da salgın nedeniyle futbol liglerini iptal etti. Buna göre şampiyon ilan edilmeyecek. Daha önce Fransa, Hollanda ve Belçika’da da liglerin iptal edildiği açıklanmıştı.

6 AY UZATILDI

İsveç Profesyonel Futbol Ligleri, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, durdurulan liglerin 14 Haziran’da başlamasını istediklerini açıkladı. Kısa süre içinde kararın verilmesi bekleniyor.

HEDEF 14 HAZİRAN

Arjantin’de, sözleşmeleri haziranda bitecek futbolcuların kontratları 6 ay daha uzatıldı. FAA, bu karardan yaklaşık olarak 2 bin oyuncunun etkileneceğini bildirdi.