Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nı kaybetti

Mısır'da kıyamet koptu. Önce eski federasyon üyesi Abdelghani, kupanın 2013’te federasyonun Kahire’deki merkezinde çıkan yangında yok olduğu açıkladı. Futbol Federasyonu’nun eski başkan yardımcısı Shobeir ise Mısır’ın bugüne kadar kazandığı tüm ödülleri barındıracak bir müze inşa etme hazırlıkları esnasında kupanın kaybolduğunu belirtti. Shobeir, “Her beş yılda bir toplanan ve şu anda federasyonu yöneten komite yetkilileri, Afrika Kupası’nın kaybolduğunu görünce şaşırıp soruşturma açtı” dedi. Shobeir, “Komite kupayı aradı, ardından bir çalışan onlara kupanın Mısır Millî Takımı’nın eski kaptanı Ahmed Hassan’da olduğunu söyledi” dedi.
KEŞKE EVDE SAKLASAYDIM
Ahmed Hassan ise, “10 yıl sonra kazandığımız bir kupanın varlığı hakkında sorgulandığım için şaşkınım. Ama keşke kupa kaybolacağına onu evimde saklasaydım. Uyandığımda telefonumdaki mesajlara ve cevapsız çağrılara inanamadım. Beni günah keçisi olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama bu işte hiçbir alakam yok” diye konuştu.
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