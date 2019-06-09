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09 Haziran 2019 Pazar 09:58 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 10:09

Mirsad Türkcan Avrupa yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Mirsad Türkcan Avrupa yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Sırbistan maçında 2 gol atan Konoplyanka, Fenerbahçe'de tüm şüpheleri silip attı. Konoplyanka, babası ve menajeri Mirsad ile Lüksemburg maçının ardından bir görüşme yapılacak.

Fenerbahçe'de Valbuena'nın ayrılmasının ardından sol kanat arayışlarına hız verilirken şu ana kadar en çok öne çıkan isim Ukraynalı yıldız Konoplyanka oldu. Schalke'de vasat bir sezon geçiren Ukraynalı sol açık Sırbistan ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atınca kendisini izleyen F.Bahçeli kurmayları heyecanlandırdı.

MİRSAD ÇOK BÜYÜK AVANTAJ

Formda bir görüntü çizen Konoplyanka ile temasa geçilmesi kararı alındı. Pazartesi günü oynanacak Ukrayna-Lüksemburg maçından sonra kendisi, menajeri Mirsad Türkcan'la görüşelecek.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI!

Konoplyanka ile anlaşma sağlanırsa 1 yıl daha sözleşmesi olan Schalke ile masaya oturulacak. 1 yıl sözleşmesinin kalmış olması nedeniyle bir zorluk çıkması beklenmiyor.

UKRAYNA'NIN GOL MAKİNESİ

Yevhen Konoplyanka sol açık olmasına rağmen son derece golcü özelliklerine sahip bir oyuncu. 81 kez sırtına geçirdiği Ukrayna Milli Takım forması ile 21 kez fileleri sarsmayı başardı. Şimdilerde ise Fenerbahçe'nin radarında...

(Takvim)

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