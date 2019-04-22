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  3. Mircea Lucescu'dan ilginç Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Mircea Lucescu'dan ilginç Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Mircea Lucescu'dan ilginç Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Mircea Lucescu, PAOK'un şampiyonluğunun ardından Başkan Savvidis ile bir araya geldi ve kendisine Galatasaray ile Beşiktaş'taki günlerini hatırlattı.

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Yunanistan'da 34 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan PAOK'ta, son maçın ardından başkan Savvidis ile Mircea Lucescu bir araya geldi. Mircea Lucescu, oğlu Razvan Lucescu'nun zaferini kutlarken basın mensupları önünde Savvidis ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Oğlu Razvan'ın kendisinden daha iyi olacağına inandığını söyleyen Mircea Lucescu, Savvidis'in kendisine yönelttiği "Hiç namağlup şampiyonluk yaşadın mı?" sorusunda Türkiye'yi örnek gösterdi. PAOK kulübü kalan maçlarda ligi namağlup bitirmeyi hedeflerken Mircea Lucescu, Savvidis'in sorusuna şu yanıtı verdi:

PAOK Başkanı Savvidis: "Hiç namağlup şampiyon olduğunuz mu?"

Mircea Lucescu: "Beşiktaş'ta 51 maçta tek mağlubiyetim var."

AOK Başkanı Savvidis: "İnanmıyorum! Peki şampiyon oldun mu?"

Mircea Lucescu: "Hem Galatasaray, hem Beşiktaş."

"TÜRKİYE'Yİ FETHETTİM"

Lucescu son olarak Galatasaray ve Beşiktaş'taki şampiyonluklarını hatırlattıktan sonra Rusça bir yanıt vererek, "Türkiye'yi fethettim." ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)

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