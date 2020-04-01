Mircea Lucescu'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Terim’den övgüyle bahseden 74 yaşındaki teknik adam, “Sayın Fatih Terim, başarılarıyla adını Türk futbol tarihine yazdırmış, UEFA Kupası zaferi yaşamış büyük bir antrenör. Koronavirüsü yenip tekrardan takımının başına geçeceğinden eminim. Fatih Terim her zaman mücadele etmeyi, kazanmayı sever” ifadelerini kullandı. Terim’in hastaneden taburcu edilmesine sevindiğini kaydeden Lucescu şunları söyledi:
“ZİYARET ETMEK İSTEDİM”
“Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu hastalığı yenecek iradeye ve inanca sahip. Galatasaray’ın ona ihtiyacı var. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Hepimiz koronavirüs kabusundan kurtulduktan sonra İstanbul’a gelip Fatih Terim’i ziyaret etmek isterim.”
“ABDURRAHİM BENİM DOSTUM”
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’la da güzel anıları olduğunu dile getiren Luce, “Abdurrahim ile beraber 18 yıl önce şampiyonluk yaşadık. O sene takımda büyük eksikler olmasına rağmen şampiyon olmuştuk. Abdurrahim, gerçekten çok sevdiğim bir dostum. İnşallah çabucak iyileşir ve eskiden olduğu gibi şakalaşırız” dedi.
(Fanatik)
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Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.