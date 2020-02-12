Mircea Lucescu da Beşiktaş'ı açıkladı: Danışman olarak çalışacağım

Şu sıralar adı sık sık Beşiktaş’la anılan Mircea Lucescu İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İnter’in eski teknik direktörü Lucescu ‘Conte’nin Juventus’u geçip şampiyonluğa ulaşması kolay değil, İnter’in derbiden galibiyetle çıkması büyük bir işaret ayrıca Eriksen ve Lukaku’nun olması harika, bu takımı seviyorum’ ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLA GÖRÜŞMEMİZ LAZIM"

Kendi geleceğinden de bahseden 75 yaşındaki çalıştırıcı ‘Beşiktaş’ta danışman olarak çalışacağım, teknik direktöre yardım edeceğim fakat Başkan Ahmet Nur Çebi’yle görüşüp şartları konuşmamız lazım ortak bir noktada buluşup buluşamayacağımızı zaman gösterecek’ dedi.