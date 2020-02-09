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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 11:23
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 11:23

Mirce Lucescu, Beşiktaş'ın Antep maçı davetini reddetti

Mirce Lucescu, Beşiktaş'ın Antep maçı davetini reddetti

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Beşiktaş yönetimi, Rumen futbol adamı Mircea Lucescu'yu Gaziantep FK maçı için İstanbul'a davet etmişti ancak Lucescu bu teklifi, "O gün Sergen taraftarla buluşacak. Rol çalmam doğru olmaz" yanıtıyla reddetti.

Beşiktaş'ta bir süredir kulüpte görev alması adına görüşmeler yapılan Mircea Lucescu, Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanan maç için İstanbul'a davet edildi. Ancak 74 yaşındaki Rumen futbol adamı, ince bir düşünceye imza atıp yönetimi mest etti.

Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı verdi.

Tecrübeli hocanın pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

SOĞUK HAVADA 35 BİN KİŞİ

İstanbul'da soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen 35 bin Beşiktaşlı taraftar tribünlerdeki yerini aldı. 90 dakika boyunca taraftar tezahüratlarıyla takımına tam destek verdi.

TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Yalçın karşılaşma öncesi tribünlerin "Sergen takımı buraya getir" tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı. Oyuncularını yanına alarak tribünleri selamladı. Tecrübeli çalıştırıcı maçtan sonra da taraftarın kutlamasına ortak oldu.

(Sabah)

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