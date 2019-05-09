Miranda savaşı

AKŞAM

İtalyan basınındaki haberlere göre; Monaco ve Galatasaray, tecrübeli oyuncu için istekli. Son kararı ise Brezilyalı oyuncunun kendisi verecek.

SİNAN GÜMÜŞ YOLCU!..

LA Gazzetta dello Sport’un haberine göre; yaz transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılacak olan Sinan Gümüş, sezon biter bitmez İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’yla sözleşme imzalayacak. Sinan’ın mukavelesi bittiği için bu transfer bedelsiz gerçekleşecek.