  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 11:16
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 11:24

Milwaukee Bucks galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Milwaukee Bucks galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'i 93-85 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, galibiyet serisini Hornets'i 8 sayı farkla yenerek sürdürdü ve bu sezon 52. kez salondan galip ayrıldı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 41 sayı, 20 ribaunt, 6 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Antetokounmpo, Bucks formasıyla 1974 yılında 40 sayı, 21 ribaunt, 7 asist üreten Kareem Abdul-Jabbar'dan sonra bu rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Willy Hernangomez 10 sayı, 13 ribaunt ile "double double" yaparken, Devonte Graham 17 sayıyla oynadı.

- Lakers son çeyrekte açıldı

LeBron James'in 34 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 122-114 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Zion Williamson'ın 35 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Lonzo Ball 19, Brandon Ingram 15 sayı üretti.

Lakers'ta Kyle Kuzma 20, Kentavious Caldwell-Pope 13, Avery Bradley, Danny Green ve Markieff Morris, 10'ar sayıyla maçı tamamladı.

- Furkanlı 76ers, deplasmanda kaybetti

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 8 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynadığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 136-130 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 30, Paul George, Louis Williams ve Montrezl Harrell 24'er sayıyla maçı tamamladı.

Konuk takımda ise 39 sayı üreten Shake Milton, maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 25, Alec Burks 15 sayılık performans sergiledi.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 85-93

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 91-111

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 136-130

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 106-100

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 133-118

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 114-122

Golden State Warriors-Washington Wizards: 110-124

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Altay'da Yalçın Koşukavak farkı

title

Bursaspor galibiyete hasret

title

Trabzonspor - Fenerbahçe 126. kez...

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

'Bu bütçe ile çalışmam'
'Bu bütçe ile çalışmam'

'Bu bütçe ile çalışmam'

Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti
Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha
Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'
'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi
Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.

'Come to Beşiktaş Balo'
'Come to Beşiktaş Balo'

'Come to Beşiktaş Balo'

Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Bu kez Muriç de kurtaramadı
Bu kez Muriç de kurtaramadı

Bu kez Muriç de kurtaramadı

Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe’de bu istatistik de son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.