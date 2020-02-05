Milwaukee Bucks, Antetokounmpo'nun müthiş oyunuyla kazandı

SPOR GÜNDEMİ

Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.

Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak? Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak? Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...' Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...' Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

Galatasaray Uğurcan Çakır'ı beğenmemiş! Galatasaray Uğurcan Çakır'ı beğenmemiş! Trabzonspor'un geleceği parlak file bekçisi Uğurcan Çakır'ı keşfeden hocası BeINSPORT'a konuştu.

Özil'e tehdit davası ertelendi Özil'e tehdit davası ertelendi ARSENAL’DE forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil’in, 2 kişinin kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğu gerekçesiyle açtığı dava görüldü ve ileri bir tarihe ertelendi.

Trabzonspor'da Sosa ve Novak'ta sıcak saatler Trabzonspor'da Sosa ve Novak'ta sıcak saatler Jose Sosa ve Filip Novak’la sözleşme yenileme konusunda imza aşamasına gelen Trabzonspor Yönetimi, menajerlerle anlaşamamıştı. Yüksek komisyon ödemek istemeyen Bordo- Mavililer, iki oyuncunun menajerini yine Trabzon’a çağırdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları iyileştirilmiş teklifini sunacak.