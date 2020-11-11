Milliler'in rakibi Hırvatlar

AKŞAM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan mücadelesi öncesi konuştu: "Her maçı kazanmak durumundayız. FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalayabiliyorsunuz. UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2 karşılaşma da önemli. Takımda bazı değişiklikler yapacağız."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün Hırvatistan’la oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, “Hırvatistan sıralamada 9. Rusya 34., biz 33.’yüz. Macaristan 47. Hırvatistan daha güçlü görünüyor. Kampa çağırdığımız oyuncular içinde Abdülkadir ve Gökhan yok. Çağrılması muhtemel oyuncular var. Şu anda sakatlık olarak Çağlar’ın zaten oynama durumu yok. Cenk dönüş yaptı. Oynayabilir.” dedi.



BEN DE DEĞİŞECEĞİM!

Tecrübeli teknik adam, “Kenan’ın belinde sakatlık var. Gökhan Gönül bizim için çok önemli. 2011’de Burak ile Caner bu kadroda vardı. O zaman Caner yedekti. O kadrodan Burak Yılmaz ve Caner var. Tüm kadro değişti. Ben de değişeceğim. Her maç önemli, her maçı kazanmak durumundayız. FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalayabiliyorsunuz. Resmi olarak Uluslar Ligi’ndeki 2 maçı da kazanmak isterim. Bazı değişiklikler olacak.” açıklamasını yaptı.

SÜRE ALAMIYORLAR

Şenol Güneş, “Türkiye’de futbol oynanıyor. Hocalarımız, tesislerimiz var. Vedat’ı çok beğeniyordum, Sörloth’u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar.” diye konuştu.

İLKLERİN HOCASI

Şenol Güneş yönetiminde, Milli Takım çıktığı 67 müsabakada toplam 100 kez rakip fileleri havalandırdı. Güneş yönetiminde 1.5 gol ortalaması yakalayan Ay-Yıldızlılar, maçların yüzde 78’ini kaybetmedi. 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 mağlubiyetle yüzde 48 kazanma oranı yakaladı. Hırvatistan’a karşı 99’uncu kez Milli Takım’ın başında olacak Güneş, hem dünya hem de Avrupa Şampiyonası’na Ay-Yıldızlı ekibi getiren tek hoca olma onurunu yaşadı.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT Spor

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Slavko Vincic