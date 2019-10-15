Millilerimizin asker selamından rahatsız olan Maracineanu'yu Fransa basını bile umursamadı

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Dün akşam 81.dakikada attığımız golden sonra asker selamı yapan oyuncularımız hakkında UEFA’ya ‘yaptırım’ tweeti atan Fransız Spor Bakanı Roxana Maracineanu’nun tepkisi ülke basınında neredeyse hiç yer bulmadı. Maçın 1-1 bitmesini hazmedemeyen ve söz konusu hareket "sporun ruhuna aykırı" diyerek siyasi görüşünü açık açık ortaya koyan Maracineanu’ya ‘öyleyse Griezmann için de geriye dönük yaptırım talep edin’ yanıtı gelirken, Fransa’nın önde gelen gazetelerinin bu durumla ilgilenmeyip Didier Deschamps’ı topa tutması dikkatlerden kaçmadı.

Dün akşam Türkiye’ye diş geçiremediği gibi liderlik hayalleri de suya düşen Didier Deschamps’ın Giroud’ya ilk 11 şans vermemesinin yanı sıra tecrübeli teknik adamın İzlanda karşısında galip gelen 11’i bozması Fransız futbolseverleri çıldırttı. İleride Ben Yedder’i tek forvet oynatarak Şenol Güneş’e rahat bir nefes aldıran Deschamps, Yedder – Giroud ikilisini aynı anda kullanmadığı için topa tutulurken Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral tandeminin uyumu karşısında çaresiz kalan Greizmann, Sissoko, Ben Yedder, Coman gibi yıldızların eleştirilmeleri ayrıca konu başlığı oldu.

Türk Milli Takımı’nı da analiz eden Fransa basını Mert Günok, Merih, Çağlar, İrfan Can’a tam puan verirken, Kaan Ayhan’ın ilk maçta Lloris’i ikinci maçta ise Mandanda’yı avlaması başarılı oyuncuyu ön plana çıkardı.