Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9219
  • 6,5295
  • 284.384
  • 95132
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Millilerimizin asker selamından rahatsız olan Maracineanu'yu Fransa basını bile umursamadı

Millilerimizin asker selamından rahatsız olan Maracineanu'yu Fransa basını bile umursamadı

Millilerimizin asker selamından rahatsız olan Maracineanu'yu Fransa basını bile umursamadı

Dün akşam Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra Türk taraftarların olduğu tribünlere gidip asker selamı veren oyuncularımızı UEFA'ya şikayet eden Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun tepkisi Fransa basınında yankı bulmadı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam 81.dakikada attığımız golden sonra asker selamı yapan oyuncularımız hakkında UEFA’ya ‘yaptırım’ tweeti atan Fransız Spor Bakanı Roxana Maracineanu’nun tepkisi ülke basınında neredeyse hiç yer bulmadı. Maçın 1-1 bitmesini hazmedemeyen ve söz konusu hareket "sporun ruhuna aykırı" diyerek siyasi görüşünü açık açık ortaya koyan Maracineanu’ya ‘öyleyse Griezmann için de geriye dönük yaptırım talep edin’ yanıtı gelirken, Fransa’nın önde gelen gazetelerinin bu durumla ilgilenmeyip Didier Deschamps’ı topa tutması dikkatlerden kaçmadı.

Dün akşam Türkiye’ye diş geçiremediği gibi liderlik hayalleri de suya düşen Didier Deschamps’ın Giroud’ya ilk 11 şans vermemesinin yanı sıra tecrübeli teknik adamın İzlanda karşısında galip gelen 11’i bozması Fransız futbolseverleri çıldırttı. İleride Ben Yedder’i tek forvet oynatarak Şenol Güneş’e rahat bir nefes aldıran Deschamps, Yedder – Giroud ikilisini aynı anda kullanmadığı için topa tutulurken Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral tandeminin uyumu karşısında çaresiz kalan Greizmann, Sissoko, Ben Yedder, Coman gibi yıldızların eleştirilmeleri ayrıca konu başlığı oldu.

Türk Milli Takımı’nı da analiz eden Fransa basını Mert Günok, Merih, Çağlar, İrfan Can’a tam puan verirken, Kaan Ayhan’ın ilk maçta Lloris’i ikinci maçta ise Mandanda’yı avlaması başarılı oyuncuyu ön plana çıkardı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

SMO Askerleri Tel Abyad´da Mutluluklarını Çocuklarla Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çok sayıda silah ele geçirildi... İlçeden son fotoğraflar geldi