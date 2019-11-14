Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7591
  • 6,3357
  • 272.265
  • 104035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Millilerimiz bu akşam İzlanda'ya gol atması halinde tribünlere yine asker selamı verecek

Millilerimiz bu akşam İzlanda'ya gol atması halinde tribünlere yine asker selamı verecek

Millilerimiz bu akşam İzlanda'ya gol atması halinde tribünlere yine asker selamı verecek

A Milli Futbol Takımımızın yıldızları, İzlanda ile oynayacağımız karşılaşma öncesi önemli bir karar aldı. Millilerimiz İzlanda’ya gol atması halinde UEFA’ya inat tribünlere yine asker selamı verecek.

Bu akşam 82 milyonun kalbi Türk Telekom Stadı'nda atacak.

Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan Milli Takımımız kader sınavında İzlanda ile karşılaşacak. 19 puanı bulunan Milliler beraberlik halinde bile bitime 1 maç kala finalleri garantileyecek.

SON MAÇIMIZ ANDORRA İLE

20.00'deki maçı kazanmamız durumunda ise tarihimizde ilk kez eleme grubunu lider bitirme yolunda dev bir adım atacağız. Milli Takım son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.

UEFA'YA İNAT ASKER SELAMI

Milli futbolcularımız İzlanda maçı öncesi önemli bir karar aldı. Ay-Yıldızlılar gol atmamız durumunda UEFA'nın başlattığı soruşturmaya inat yine tribünlere asker selamını verecek.


Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?
Bir tepki de Tamer Karadağlı'dan: Neresi yasak?
2 bin dolarlık terlikleri olay oldu!
Sen Anlat Karadeniz final yaptı, hemen imaj değiştirdi
<p>Antalya´da sosyal medyadan bazı kişiler, Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve ç

Denizde Elektrik Akımına Kapıldıklarını Sandılar... Sebebi ´Knidi´ Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

DAEŞ'in hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı

Hayranlık uyandıran mağara turizme kazandırılacak!