Millilerimiz Avrupa ikincisi oldu

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde Ukrayna şampiyon olurken, Türkiye gümüş, Macaristan ise bronz madalya kazandı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde sporcular, takım olarak ilk sırada yer almak için yarıştı.
Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.
Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı finalde, tecrübeli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil etti.
Performansların ardından Ukrayna, 248 bin 963 puanla şampiyon oldu. Milli takım, Abdelrahman Elgamal'ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244 bin 793 puanla gümüş madalyaya uzandı. Macaristan da 240 bin 393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
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