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  3. Milliler 90 dakika oynadı Lille evinde coştu

Milliler 90 dakika oynadı Lille evinde coştu

Milliler 90 dakika oynadı Lille evinde coştu

Fransa Ligue'in 3. haftasında Lille St. Etienne'i konuk ederken, milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille ve St. Etienne, Pierre-Mauroy stadyumunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Lille karşılaşmayı 3-0 kazandı. 

Lille'in gollerini 37. ve 75. dakikalarda Osimhen ve 69. dakikada Bamba kaydetti. Osimhen'in 2. golünde milli futbolcumuz Zeki Çelik asist yaptı.

TEMSİLCİLERİMİZ 90 DAKİKA SAHADA

Lille'de forma giyen iki milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle birlikte Lille puanını 6'ya yükseltirken, St. Etienne 4 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille Reims'e konuk olurken, St. Etienne Marsilya'ya konuk olacak. 

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