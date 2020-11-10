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aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 14:40
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Milli yüzücümüzden tarihi başarı

Milli yüzücümüzden tarihi başarı

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DHA

Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa Büyükler Kısa Kulvar rekoru kırdı.

Milli takım ve Fenerbahçe'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'dan bir başarı haberi daha geldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de mücadele eden 22 yaşındaki sporcu, 100 metre kurbağalama yarışında 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa Büyükler Kısa Kulvar rekorunun sahibi oldu.

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