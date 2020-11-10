Milli yüzücümüzden tarihi başarı

Milli takım ve Fenerbahçe'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'dan bir başarı haberi daha geldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de mücadele eden 22 yaşındaki sporcu, 100 metre kurbağalama yarışında 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa Büyükler Kısa Kulvar rekorunun sahibi oldu.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcu alarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, devre arasında da boş durmuyacak. Erol Bulut'un rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef West Ham'da forma giyen Andriy Yarmolenko oldu.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla özel forma uygulamasını hayata geçirdi.
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.
Süper Lig'de, geçtiğimiz 3 sezon dikkate alındığında Abdullah Avcı, en çok puan toplayan hoca. Söz konusu süreçte Fatih Terim ve Okan Buruk'u geride bırakan başarılı taktisyen, son 5 yıla bakıldığında da Şenol Güneş'in önünde...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in neden Arda Turan'ı çok istediği ortaya çıkmaya başladı. Arda'nın lider özelliği hem saha içinde hem saha dışında teknik kadronun yükünü hafifletti.