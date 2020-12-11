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aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 22:18
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Milli tekvandocularımızdan şampiyonada 3 madalya birden

Milli tekvandocularımızdan şampiyonada 3 madalya birden

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Milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 4'er erkek ve kadın sporcu temsil etti.

Şampiyonada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 67 kiloda İkra Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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