Milli tekvandocularımızdan şampiyonada 3 madalya birden

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 4'er erkek ve kadın sporcu temsil etti.
Şampiyonada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 67 kiloda İkra Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.
17 Aralık'ta sahibini bulacak FIFA Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Yılın futbolcusu ödülü için Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski yarışacak.
Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo, PSG maçında yaşanan skandal olayı ve hissettiklerini anlattı.
Rumen on numara Ianis Hagi'nin Rangers'tan ayrılık ihtimali giderek artıyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor.