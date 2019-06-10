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  • Milli takımımızın İzlanda'da yaşadığı skandallarla ilgili girişim başlatıldı
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:45 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:45

Milli takımımızın İzlanda'da yaşadığı skandallarla ilgili girişim başlatıldı

Milli takımımızın İzlanda'da yaşadığı skandallarla ilgili girişim başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Milli Takım'ın İzlanda'da yaşadığı skandalla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kalın, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.     

Kalın, en güzel cevabı milli takımın sahada vereceğini belirtti.  

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