Milli takımımızın EURO 2020'de giyeceği formalar basına sızdı

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’de giyeceği iddia edilen formalar basına sızdırıldı.

A Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da turnuvada giyilecek formalar merak konusu olmuştu.

"Esvaphane" isimli bir sosyal medya hesabı, A Millilerin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı.

Tasarımlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.