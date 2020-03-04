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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 16:15
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 16:19

Milli takımımızın EURO 2020'de giyeceği formalar basına sızdı

Milli takımımızın EURO 2020'de giyeceği formalar basına sızdı

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A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’de giyeceği iddia edilen formalar basına sızdırıldı.

A Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da turnuvada giyilecek formalar merak konusu olmuştu.

"Esvaphane" isimli bir sosyal medya hesabı, A Millilerin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı.

Tasarımlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

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Milli takımımızın formaları basına sızdırıldı
Milli takımımızın formaları basına sızdırıldı

Milli takımımızın formaları basına sızdırıldı

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’de giyeceği iddia edilen formalar basına sızdırıldı.
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