Milli takımımızın EURO 2020'de giyeceği formalar basına sızdı

A Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da turnuvada giyilecek formalar merak konusu olmuştu.
"Esvaphane" isimli bir sosyal medya hesabı, A Millilerin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı.
Tasarımlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.
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A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’de giyeceği iddia edilen formalar basına sızdırıldı.