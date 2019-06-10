Skandal tavır sonrası İzlanda'dan ilk resmi açıklama: Bu konu her haliyle çok garip

İzlanda ile oynayacağı EURO2020 elemeleri için bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımız'a, bu ülkede yapılan 3.5 saatlik skandal güvenlik araması ve fırça saygısızlığı sonrası ilk açıklama geldi.

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.