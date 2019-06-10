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  • Skandal tavır sonrası İzlanda'dan ilk resmi açıklama: Bu konu her haliyle çok garip
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:11 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:33

Skandal tavır sonrası İzlanda'dan ilk resmi açıklama: Bu konu her haliyle çok garip

Skandal tavır sonrası İzlanda'dan ilk resmi açıklama: Bu konu her haliyle çok garip

A Milli Futbol Takımımız’ın İzlanda’da yaşadığı skandallar sonrası İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson’dan açıklama geldi.

İzlanda ile oynayacağı EURO2020 elemeleri için bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımız'a, bu ülkede yapılan 3.5 saatlik skandal güvenlik araması ve fırça saygısızlığı sonrası ilk açıklama geldi.

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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