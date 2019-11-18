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Milli takımdan 94 yıllık istatistiği değiştiren galibiyet

Milli takımdan 94 yıllık istatistiği değiştiren galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2-0’lık Andorra galibiyetiyle 94 yıllık istatistiği değiştirdi.

Grubunu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan milliler önemli bir başarıya imza attı. Andorra maçı öncesi milli takımın 121 galibiyeti ve 121 mağlubiyeti vardı.

1925 yılından bu yana ay yıldızlıların galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçmemişti. Andorra karşısında alınan 2-0’lık galibiyet 94 yıllık bu istatistiği de değiştirdi.

Enes Ünal’ın iki golü A Milli Takım galibiyet sayısını 122’ye çıkarırken ay yıldızlıların yenilgi sayısı da 121’de kaldı.

Böylece 1925 yılından bu yana tutulan istatistiklerde milli takımın galibiyet sayısı ilk kez mağlubiyet sayısını geçmiş oldu.

(TRT Spor)


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