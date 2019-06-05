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05 Haziran 2019 Çarşamba 20:33 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 20:33

Milli Takım'da neşeli idman

Milli Takım'da neşeli idman

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Elemelerde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenman öncesi Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Futbolculardan Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Neşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

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