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06 Haziran 2019 Perşembe 18:06 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 18:06

Milli Takım Konya'da

Milli Takım Konya'da

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basına kapalı antrenman yapacak.

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