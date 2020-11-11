Milli Takım, Hırvatistan maçına hazır

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.

Galatasaray yönetim kurulunun oy birliğiyle 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gitme kararını açıklaması sonrası gözler mevcut başkan ve yönetime çevrildi.

Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Trabzon'a geldi. Avcı'nın, bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise yarın yapacak.