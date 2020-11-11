  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 00:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Milli Takım, Hırvatistan maçına hazır

Milli Takım, Hırvatistan maçına hazır

Paylaş

AA

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktiği üzerinde durdu.

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için yarın kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, antrenmanda yer almadı.

Milli takım, antrenmandan önce "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da iki başkan adayı belli oldu
Galatasaray'da iki başkan adayı belli oldu

Galatasaray'da iki başkan adayı belli oldu

İşte Galatasaray'ın sürpriz 'çatı' adayı
İşte Galatasaray'ın sürpriz 'çatı' adayı

İşte Galatasaray'ın sürpriz 'çatı' adayı

Milli Takım, Hırvatistan maçına hazır
Milli Takım, Hırvatistan maçına hazır

Milli Takım, Hırvatistan maçına hazır

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan tarihi karar
Galatasaray'dan tarihi karar

Galatasaray'dan tarihi karar

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?

Galatasaray yönetim kurulunun oy birliğiyle 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gitme kararını açıklaması sonrası gözler mevcut başkan ve yönetime çevrildi.

Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama
Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Trabzon'a geldi. Avcı'nın, bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise yarın yapacak.

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko
Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Yaz transfer döneminde 18 futbolcu alarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, devre arasında da boş durmuyacak. Erol Bulut'un rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef West Ham'da forma giyen Andriy Yarmolenko oldu.

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fatinoğlu'ndan çağrı: Öncelik seçim değil mali genel kurul
Fatinoğlu'ndan çağrı: Öncelik seçim değil mali genel kurul

Fatinoğlu'ndan çağrı: Öncelik seçim değil mali genel kurul

Galatasaray eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray'da seçim kararının alınmadığını hatırlattı. Fatinoğlu, "Seçim kararından önce mali genel kurul kararı alınması gerekirdi" dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.