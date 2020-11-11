Milli Takım, Hırvatistan maçına hazır

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktiği üzerinde durdu.
İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için yarın kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, antrenmanda yer almadı.
Milli takım, antrenmandan önce "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.
Galatasaray yönetim kurulunun oy birliğiyle 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gitme kararını açıklaması sonrası gözler mevcut başkan ve yönetime çevrildi.
Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Trabzon'a geldi. Avcı'nın, bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise yarın yapacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcu alarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, devre arasında da boş durmuyacak. Erol Bulut'un rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef West Ham'da forma giyen Andriy Yarmolenko oldu.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Galatasaray eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray'da seçim kararının alınmadığını hatırlattı. Fatinoğlu, "Seçim kararından önce mali genel kurul kararı alınması gerekirdi" dedi.