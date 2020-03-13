Milli sporcumuz Selin Şahin karantina altına alındı

Milli Sporcu Selin Şahin'in konuşmalarından satış başlıkları...
-İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair.
Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim.
Fiziksel anlamda sağlıklıyım.
(Milliyet)
Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın ‘Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun tesciliyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
İtalya'da Milli Sporcu Selin Şahin karantinada altına alındı. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.