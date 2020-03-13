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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 16:42
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  • 13 Mart 2020 Cuma 17:12

Milli sporcumuz Selin Şahin karantina altına alındı

Milli sporcumuz Selin Şahin karantina altına alındı

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İtalya'da Milli Sporcu Selin Şahin karantinada altına alındı. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor.

Milli Sporcu Selin Şahin'in konuşmalarından satış başlıkları...

-İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair.

Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim.

Fiziksel anlamda sağlıklıyım.

(Milliyet)

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