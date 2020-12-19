Milli sporcularımız şampiyonada takım halinde 4. oldu

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, sporcular takım halinde Avrupa Şampiyonu olmak için yarıştı.
Cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde, jüriden en yüksek skoru almak için performanslarını sergiledi.
Finalde, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci temsil etti.
Ukrayna, topladığı 154 bin 663 puanla Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Romanya, 154 bin 496 puanla gümüş, Macaristan da 151 bin 597 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli takım ise 143 bin 795 puan topladığı organizasyonu 4. sırada tamamladı.
Dereceye giren takımlara madalyaları törenle verildi.
Şampiyona, yarın gençler ve büyükler kategorilerindeki alet finalleriyle tamamlanacak.
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