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Milli motosikletçiler Portekiz'de piste çıkacak

Milli motosikletçiler Portekiz'de piste çıkacak

Dünya Superbike Şampiyonası’nda Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Bahattin Sofuoğlu, Algarve Pisti'nde hafta sonu gaz basacak.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu Portekiz'de mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası’nda Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Bahattin Sofuoğlu, 4 bin 592 metrelik Algarve Pisti’nde 6-8 Eylül tarihlerinde gaz basacak.

Turkish Team'in başarılı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 6 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak, bir gün sonra da Superpole'de yer alacak.

Milli motosikletçi 25 tur üzerinden gerçekleşecek ilk yarışına 7 Eylül Cumartesi günü, TSİ 16.00’da çıkacak. Yine 25 tur üzerinden koşulacak ikinci yarış ise 8 Eylül Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonası genel klasmanda 191 puanla altıncı sırada yer alırken, bağımsız pilotlar sıralamasında ise aynı puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Bahattin Sofuoğlu da aynı pistte olacak

Motosikletin genç yeteneklerinden Bahattin Sofuoğlu da Algarve Pisti'nde düzenlenecek Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Turkish Puccetti Takımı ile Türkiye'yi temsil eden Bahattin, 6 Eylül'de serbest antrenmanlara katılacak.

Superpole yarışına 7 Eylül'de çıkacak genç sporcunun mücadele edeceği sezonun 7. ayak yarışı ise 8 Eylül'de TSİ 17.15'te başlayacak. 

(AA)

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