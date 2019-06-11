Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye İzlanda milli kaç hangi kanalda?

Milli maç heyecanı giderek artıyor. Türkiye İzlanda milli kaç hangi kanalda, ne zaman? A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında bu akşam İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa'yı yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na destek amaçlı İstanbul'un önemli noktaları kırmızı beyaz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "#İstanbulKırmızıBeyaz" sloganıyla, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak ve ay yıldızlı bayrağı yansıtacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Polonyalı hakem Marciniak yönetecek.

TÜRKİYE-İZLANDA MİLLİ HAÇ HANGİ KANALDA?

Futbolseveler Türkiye İzlanda maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.

İSTANBUL KIRMIZI BEYAZ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek için Galata Kulesi ve boğaz köprüleri ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'ne, Türk bayrağı yansıtıp kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa'yı yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek verecek.

H Grubu’nun lideri olarak yoluna devam eden milli takımın, bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul'un önemli noktaları kırmızı beyaza bürünecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "#İstanbulKırmızıBeyaz" sloganıyla, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak ve ay yıldızlı bayrağı yansıtacak.

Maç meydanlarda dev ekranlardan yayınlayacak

Ayrıca üst geçitlere millilere destek pankartları asan büyükşehir belediyesi, İstanbul genelindeki meydanlarda da İzlanda-Türkiye maçını dev ekranlardan yayınlayacak.

Havanın kararmasıyla başlayacak etkinlik, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Şenol Güneş'in basın toplantısında sakatlıkları olduğunu söylediği oyunculardan Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir de idmanda takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımının son idmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Selim Soydan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Erdal Bahçıvan ve Mustafa Çağlar ile Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman da saha kenarından takip etti.