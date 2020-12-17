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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 21:21
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Milli güreşçimiz Haydar Yavuz finalde kaybetti

Milli güreşçimiz Haydar Yavuz finalde kaybetti

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Serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda finalde Polonyalı rakibi Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev'le karşılaştı.

Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

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DETAY
• 25 yaşındaki golcü, Sporting ve Roma'nın da transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
• Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maça çıkan Ukraynalı forvet 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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