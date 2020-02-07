Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hedefi üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu

Milli güreşçi Süleyman Atlı, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

Türkiye'yi erkekler serbest stil 57 kiloda temsil edecek son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedefim üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak." dedi.

Süleyman, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te ulaştığını hatırlatarak, "Bireysel olarak ikinci Avrupa şampiyonluğumu hedefliyorum. Takım olarak da durumumuz iyi. Olimpiyat öncesi takım halinde şampiyonluğu hedefliyoruz. Çünkü olimpiyatlara takım halinde daha favori bir şekilde katılmak bizim için avantaj olacaktır. Bunun bilincinde Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Ülkemizi, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sporun zirvesi olimpiyatlar"

Kazakistan'da yapılan son Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden 25 yaşındaki milli güreşçi, "Sporun zirvesi olimpiyatlar. Benim de asıl hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyat yılındayız, bunun bilincinde çalışıyoruz. Dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara gitmek istiyordum. Nasip olmadı, ikinci oldum. Çalışmalarımız olimpiyatlara yönelik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin olimpiyatlarda açık ara en fazla madalya kazandığı branşın güreş olduğuna işaret eden Süleyman, "Güreşin olimpiyatlarda yine başarılı olacağına inanıyorum. Bu yüzden 4 kotaya en az 4 kota daha ekleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah diğer arkadaşlarımız da olimpiyat kotasını alır ve hep beraber olimpiyatlara gideriz." diye konuştu.

Süleyman, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'inin güreşten geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"En büyük sorumluluk yine güreşe düşecektir. 2016 Rio Olimpiyatları'na ben de katıldım. Tecrübesizlikten dolayı yenilmiştim, çok heyecanlıydım. Bu sefer tecrübeli olarak gidiyorum. Atmosferin bilincindeyim. İnşallah bu olimpiyat hem kendim hem de Türk Milli Takımı adına çok güzel geçecek. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."