Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,949
  • 6,6699
  • 289.255
  • 114754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

Kaya Termal Otel'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.


Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Çukur dizisine sürpriz isim! Görenler şaştı kaldı
'Bu sene benim nirvanam oldu'
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
<p>Olay, Çin’in Anhui bölgesindeki Mingguang kentinde meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen g

Yaya Geçidinden Geçen Minik Çocuk Ölümden Son Anda Kurtuldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sıfır aldığı cip başına bela oldu! 'Benimle alay ediyorlar'

Tek bacaklı martının yaptığı şey herkesi hayrete düşürdü