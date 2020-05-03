Milli futbolcu Ahmet Oğuz'dan Beşiktaş açıklaması

Gençlerbirliği'nin tecrübeli sağ beki Ahmet Oğuz, Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

Özellikle bu dönemde çok fazla dedikodunun olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, “Beşiktaş’tan net bir teklif geldi mi bilmiyorum. Bu haberlerin daha çok çıkması için daha çok çalışmak gerekiyor. Önceliğim Avrupa. Ancak olmazsa büyük takımlarda da oynamak isterim” dedi. Başarılı oyuncu bu sezon 15 maça çıkarken gol veya asist üretme başarısı gösteremedi.

(Fanatik)