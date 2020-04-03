Milli dayanışmaya 5.5 milyon!

Futbol camiası Başkan Erdoğan'ın çağrısına uydu, elini taşın altına koydu. Önceki gün başlayan yardım yağmuru dün de devam etti. Mali sorunlarla boğuşan Beşiktaş, 1 milyon 903 bin TL ile çok anlamlı bir destek verdi. Diğer kurumlar da duyarsız kalmadı.

CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına, kulüplerin ve sporcuların kişisel bağışları dün de devam etti. Bu süreçte büyük duyarlılık gösteren önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen spor camiası yardımlarıyla diğer varlıklı kişi ve kurumlara da örnek oldu. Kayserispor, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerden sonra dün de yardımlar devam etti. Mali zorluklarla boğuşan Beşiktaş, buna rağmen kampanyaya anlamlı bir destek verdi.

ANTALYA+ALANYA 1 MİLYON TL

Başkan Ahmet Nur Çebi, “Milli beraberlik ve dayanışma ruhu Beşiktaş’ın köklerine işlemiş bir duygudur. Evde kalalım, evde kalan ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olalım” diyerek kampanyaya 1 milyon 903 bin TL bağışladıklarını açıkladı. Kaptanlar Burak Yılmaz ve Atiba da yaptıkları açıklamalarla ‘Türkiye’nin yanındayız’ mesajları verdiler. Kampanyaya güneyden de anlamlı bir katkı geldi. Antalyaspor ve Alanyaspor 500’er bin TL ile Türkiye’nin bu zor günlerine omuz veren kulüpler oldu.

TFF’NİN KURULLARI DA DEVREDE

Konyaspor, kampanyaya 701 bin 922 TL’lik katkı veren bir başka kulübümüz oldu. Mali anlamda büyük zorluklar çeken kulüplerimizden Ankaragücü de “Çok veren maldan, az veren candan” misali 100 bin TL bağış yaptı. Kulüp yöneticileri de bireysel yardımlarda bulundu. Günün en büyük yardım desteklerinden biri de TFF kurullarından geldi. Futbol Federasyonu’nun yaptığı 1 milyon 923 bin TL’lik desteğin ardından TFF’nin kurulları da dün aynı miktarda bir bağışta bulundular

F.BAHÇE’DEN KONUKEVİ JESTİ



SPOR dünyasının zorlu süreçteki maddi yardımları dışında, diğer destekleri de devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü dün yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan konuk evinin sağlık çalışanlarının hizmetine sunulduğunu duyurdu.

TS’DEN BAĞIŞ FIRTINASI

TRABZONSPORLU Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışlayıp, pası Uğurcan’a attı. Uğurcan da maaşının yüzde 20’sini bağışlayacağını açıklayarak, Sosa’yı işaret etti. Bağışlar zincirleme devam ediyor