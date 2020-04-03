Milli dayanışmaya 5.5 milyon!

CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına, kulüplerin ve sporcuların kişisel bağışları dün de devam etti. Bu süreçte büyük duyarlılık gösteren önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen spor camiası yardımlarıyla diğer varlıklı kişi ve kurumlara da örnek oldu. Kayserispor, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerden sonra dün de yardımlar devam etti. Mali zorluklarla boğuşan Beşiktaş, buna rağmen kampanyaya anlamlı bir destek verdi.
ANTALYA+ALANYA 1 MİLYON TL
Başkan Ahmet Nur Çebi, “Milli beraberlik ve dayanışma ruhu Beşiktaş’ın köklerine işlemiş bir duygudur. Evde kalalım, evde kalan ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olalım” diyerek kampanyaya 1 milyon 903 bin TL bağışladıklarını açıkladı. Kaptanlar Burak Yılmaz ve Atiba da yaptıkları açıklamalarla ‘Türkiye’nin yanındayız’ mesajları verdiler. Kampanyaya güneyden de anlamlı bir katkı geldi. Antalyaspor ve Alanyaspor 500’er bin TL ile Türkiye’nin bu zor günlerine omuz veren kulüpler oldu.
TFF’NİN KURULLARI DA DEVREDE
Konyaspor, kampanyaya 701 bin 922 TL’lik katkı veren bir başka kulübümüz oldu. Mali anlamda büyük zorluklar çeken kulüplerimizden Ankaragücü de “Çok veren maldan, az veren candan” misali 100 bin TL bağış yaptı. Kulüp yöneticileri de bireysel yardımlarda bulundu. Günün en büyük yardım desteklerinden biri de TFF kurullarından geldi. Futbol Federasyonu’nun yaptığı 1 milyon 923 bin TL’lik desteğin ardından TFF’nin kurulları da dün aynı miktarda bir bağışta bulundular
F.BAHÇE’DEN KONUKEVİ JESTİ
SPOR dünyasının zorlu süreçteki maddi yardımları dışında, diğer destekleri de devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü dün yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan konuk evinin sağlık çalışanlarının hizmetine sunulduğunu duyurdu.
TS’DEN BAĞIŞ FIRTINASI
TRABZONSPORLU Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışlayıp, pası Uğurcan’a attı. Uğurcan da maaşının yüzde 20’sini bağışlayacağını açıklayarak, Sosa’yı işaret etti. Bağışlar zincirleme devam ediyor
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.
İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.
Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Selçuk İnan, Nagatomo ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak. Mariano ve Ryan Donk'la ilgili karar ise ligin durumuna göre verilecek.