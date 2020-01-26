  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls'a mağlup oldu
  • 26 Ocak 2020 Pazar 09:01
  • |
  • 26 Ocak 2020 Pazar 09:17

Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls'a mağlup oldu

Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls'a mağlup oldu

Paylaş

Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.

Üst üste 7. yenilgisini alan Cavs toplamda 12-34 olurken playoff potasının bir sıra gerisindeki Bulls 18 galibiyet ve 30 yenilgilik seriye ulaştı.

Milli oyuncumuz Cedi Osman karşılaşma öncesinde Elazığ’daki depremzede yurttaşlarımız için maçta kaydedilecek her üçlük başına daha önce 100 dolar olarak açıkladığı bağışlarını 200 dolara çıkaracağını ve Larry Nance Jr’ın da kendisine katılacağını açıklamıştı.

Mücadelede kaydedilen 25 üçlük sonrasında 5’er bin dolar bağışlayan ikiliye milli futbolcular Arda Turan, Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı’yla beraber kadın basketbolcu Işıl Alben ve işadamı Nevzat Aydın’ın yanında Adana Basketbol Kulübü’nün katılmasıyla toplanan para 60 bin dolara (Türk parasıyla 385 bin lira) kadar yükseldi.

Maçta Cedi Osman toplamda 7/11 isabetle 18 sayı kaydederken bir ribaund alıp 6 asist yaptı. Kevin Love 4/8 üçlükle 20 sayı atarken 11 ribaundla double-double yaptı, Larry Nance Jr da kendisine 15 sayı ve 11 ribaundla eşlik etti.

Collin Sexton 18, Darius Garland ise 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Chicago cephesinde Zach LaVine 16/30 isabetle 44 sayı atarken 10 da ribaund çekti. Tomas Satoransky 19, Thaddeus Young 11 ve Kris Dunn 10 sayı attı.

(Eurohoops)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Acınız acımızdır

title

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için büyük destek

title

Vedat Muriqi'yi ağlatan olay! Depremde hayatını kaybetti

Rafael Nadal´ı Korkutan Anlar! Yanlışlıkla Top Toplayıcı Kızı Vurdu

SPOR GÜNDEMİ

25 üçlük ve toplamda 385 bin lira yardım
25 üçlük ve toplamda 385 bin lira yardım

25 üçlük ve toplamda 385 bin lira yardım

Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.

Sitem dolu paylaşım
Sitem dolu paylaşım

Sitem dolu paylaşım

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Acınız acımızdır
Acınız acımızdır

Acınız acımızdır

İran ekibi Tractor, “Acınız acımızdır Türkiye. İran Türkleri’nin gönülleri Elazığ’da” mesajını attı. Mesut Özil ise paylaşımında, “Dualarım Türkiye’de depremden etkilenen herkesle… Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe adım adım zirveye
Fenerbahçe adım adım zirveye

Fenerbahçe adım adım zirveye

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Vedat Muriqi'yi ağlatan olay!
Vedat Muriqi'yi ağlatan olay!

Vedat Muriqi'yi ağlatan olay!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı sonrası Elazığ ile Malatya'da gerçekleşen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için büyük destek
Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için büyük destek

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için büyük destek

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın son dakikalarında anlamlı bir davranışa imza attı.

'Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek'
'Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek'

'Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek'

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.