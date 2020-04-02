Milli atletleri koronavirüs de durduramadı!

Etiyopya'da kampta olan 6 milli atlet, 4 gün önce 14 gün gözetim altında tutulacakları Necla Pekolcay Yurduna yerleştirildi.
Milli atletlere antrenman yapabilmeleri için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor malzemeleri temin edildi.
Karantina sürecinde bulunan milli atletler arasında yer alan Tuğba Güvenç, yaptığı açıklamada, kendilerine karantina sürecinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapabilme imkanı sağlayan devlet ve kurum yetkililerine teşekkür etti.
Yurtta her şeyin çok güzel olduğunu belirten Güvenç, "Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirlerine uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada her şey güzel. Sabah, öğlen ve akşam yemek veriliyor. Her gün sağlık kontrolünden geçiriliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.
Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.
Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'un şampiyon ilan edildiğini açıkladı.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.
Beşiktaş kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kulübün kuruluş yılı olan 1903 yılına gönderme yaparak 1 milyon 903 bin TL'lik anlamlı bir bağışta bulundu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.