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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:06
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:34

Milimetrik ofsayt tarihe karışıyor

Milimetrik ofsayt tarihe karışıyor

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IFAB 134. olağan genel kurul toplantısında Wenger, ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu.

AKŞAM

DÜNYADA futbolun kural koyucu organı IFAB, 134. olağan genel kurul toplantısında flaş kararlar alınabileceğinin sinyallerini verdi. VAR’ın futbola girmesinin ardından santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının futbolun atak yönünü zayıflattığı tartışmaları toplantının konularından biriydi. VAR öncesi yardımcı hakemlere ‘Şüpheniz varsa kararınızı hücum yapan takım lehine kullanın’ talimatının verildiğinin altı çizildiği açıklamada VAR ile bu durumun ortadan kalktığı, santimlerle ölçülen ofsayt kararlarının ise hücum takımlarının aleyhine bir durum olduğu ifade edildi.

INFANTİNO DA GÖRÜŞE SICAK BAKTI

FIFA Başkanı Infantino ile birlikte toplantıya katılan FIFA Global Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger’in ‘daylight’ önerisi toplantıya damga vurdu. Wenger, ‘daylight’ yani ‘boşluk’ önerisini sundu. Wenger’e göre ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu. Wenger’in önerisine FIFA Başkanı Infantino’dan da destek geldi. Kurul, bu öneriye olumlu baktı ve daha kapsamlı tartışılması için sonraki toplantıların gündemine aldı.

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Milimetrik ofsayt tarihe karışıyor
Milimetrik ofsayt tarihe karışıyor

Milimetrik ofsayt tarihe karışıyor

IFAB 134. olağan genel kurul toplantısında Wenger, ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu.

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