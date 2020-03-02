Milimetrik ofsayt tarihe karışıyor

AKŞAM
DÜNYADA futbolun kural koyucu organı IFAB, 134. olağan genel kurul toplantısında flaş kararlar alınabileceğinin sinyallerini verdi. VAR’ın futbola girmesinin ardından santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının futbolun atak yönünü zayıflattığı tartışmaları toplantının konularından biriydi. VAR öncesi yardımcı hakemlere ‘Şüpheniz varsa kararınızı hücum yapan takım lehine kullanın’ talimatının verildiğinin altı çizildiği açıklamada VAR ile bu durumun ortadan kalktığı, santimlerle ölçülen ofsayt kararlarının ise hücum takımlarının aleyhine bir durum olduğu ifade edildi.
INFANTİNO DA GÖRÜŞE SICAK BAKTI
FIFA Başkanı Infantino ile birlikte toplantıya katılan FIFA Global Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger’in ‘daylight’ önerisi toplantıya damga vurdu. Wenger, ‘daylight’ yani ‘boşluk’ önerisini sundu. Wenger’e göre ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu. Wenger’in önerisine FIFA Başkanı Infantino’dan da destek geldi. Kurul, bu öneriye olumlu baktı ve daha kapsamlı tartışılması için sonraki toplantıların gündemine aldı.
IFAB 134. olağan genel kurul toplantısında Wenger, ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu.
Barcelona'nın savunmacısı Gerard Pique, Real Madrid ile karşılaştıkları maçın ardından konuştu.
Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
La Liga'nın 26. haftası Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren El Clasico'ya sahne oldu. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazanarak 7 maç aradan sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı.