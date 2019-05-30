Milan'ın gözdesi Abdülkadir Ömür

TRABZONSPOR’UN genç yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’e İtalya’nın dev takımı Milan talip oldu. İtalyan medyasında yer alan habere göre, AC Milan CEO’su Ivan Gazidis’in bir süredir Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Abdülkadir’i takip ettiği ve Trabzonspor kulübüyle temasa geçtiği belirtildi. Trabzonspor’un yıldız oyuncu için en az 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu bu sezon Trabzon formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol, 10 asist ile oynadı.