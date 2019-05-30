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31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:17

Milan'ın gözdesi Abdülkadir Ömür

Milan'ın gözdesi Abdülkadir Ömür

TRABZONSPOR’UN genç yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’e İtalya’nın dev takımı Milan talip oldu.

TRABZONSPOR’UN genç yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’e İtalya’nın dev takımı Milan talip oldu. İtalyan medyasında yer alan habere göre, AC Milan CEO’su Ivan Gazidis’in bir süredir Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Abdülkadir’i takip ettiği ve Trabzonspor kulübüyle temasa geçtiği belirtildi. Trabzonspor’un yıldız oyuncu için en az 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu bu sezon Trabzon formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol, 10 asist ile oynadı.

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