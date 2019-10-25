Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifini düşük buldu
Daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Galatasaray’a transfer olmak istediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu’yla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, son maçlarda gösterdiği başarılı performansla hakkındaki eleştirilere cevap veren 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'ın Milan'a 6 milyon euro önerdiğini ancak Zvonimir Boban ve Paolo Maldini ikilisinin teklifi düşük buldukları için geri çevirdiklerini yazdı.
(Fanatik)