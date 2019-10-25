Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifini düşük buldu

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, son maçlarda gösterdiği başarılı performansla hakkındaki eleştirilere cevap veren 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'ın Milan'a 6 milyon euro önerdiğini ancak Zvonimir Boban ve Paolo Maldini ikilisinin teklifi düşük buldukları için geri çevirdiklerini yazdı.

(Fanatik)