Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7696
  • 6,4053
  • 280.563
  • 100184
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifini düşük buldu

Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifini düşük buldu

Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifini düşük buldu

Daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Galatasaray’a transfer olmak istediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu’yla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, son maçlarda gösterdiği başarılı performansla hakkındaki eleştirilere cevap veren 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'ın Milan'a 6 milyon euro önerdiğini ancak Zvonimir Boban ve Paolo Maldini ikilisinin teklifi düşük buldukları için geri çevirdiklerini yazdı.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mehmet Ali Erbil setlere döndü
Ünlü çiftten üzen haber
Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'
20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
<p>Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı müzikli klip de ‘Jandarma Havacılığın’ her zaman her yerde

Jandarmadan nefes kesen klip

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

California'da yerleşim yerlerine yayılan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu