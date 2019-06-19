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Milan'dan UEFA'ya: Bizi Avrupa'dan men edin

Milan'dan UEFA'ya: Bizi Avrupa'dan men edin

İtalyan futbol devi Milan, finansal durumunu çözmek için Avrupa kupalarından çekilebilir.

Karmaşık mali durumlarını ortaya koyan AC Milan, Financial Fair Play’e daha fazla zaman ayırabilmek için UEFA Avrupa Ligi’nden çekilebilir. 

İspanyol spor sitesi Marca'nın haberine göre; İtalyan futbol takımı Milan,14 Ağustos'ta karar verecek olan Spor Tahkim Mahkemesi'nin yanıt vermesini beklerken, mali sorunlarını çözmek için dikkat çeken bir hamlede bulundu. Milan finansal durumu çözmek için UEFA ile anlaşma yoluna gitti. Milan, anlaşmaya göre Avrupa Ligi'nden çekilmeyi talep etti.

Bu anlaşmaya varılırsa, Milan'ın yerine Avrupa kupasına Serie’da yedinci sırada bitiren Torino gidecek.

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