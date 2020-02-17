Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle Torino maçının kadrosuna alınmadı

Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Milan'ın Torino ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Milan'dan yapılan açıklamada; Hakan Çalhanoğlu'nun sağ iliopsoas kasından sakatlandığı ve durumu netleşmeden riske edilmeyeceği belirtildi. Milli futbolcumuzun son durumu, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı testlerin ardından belli olacak.

Vücudun en hayati kaslarından birinden yaşanan bu sakatlık sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise bu testlerin ardından belli olacak.

Öte yandan, EURO 2020'de de en önemli kozlarımızdan biri olması beklenen Hakan Çalhanoğlu dışında Merih Demiral'ın, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracağı kesinleşmişti.

(Sporx)