Milan'a hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde gol krallığı listesinde zirvede

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular
6 - Yusuf Yazıcı
4 - Paco Alcacer
4- Munas Dabbur
4 - Darwin Nunez
4 - Michael Liendl
4 - Elton Acolatse
4 - Mıkael Ishak
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, bu akşam sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında Lille, deplasmanda Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta 3-0 mağlup etti.
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Qarabağ karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, sahasında CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup ederken Milli futbolcumuz Orkun Kökçü sezonun ilk golünü attı.