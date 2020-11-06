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  • Milan'a hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde gol krallığı listesinde zirvede
  • 06 Kasım 2020 Cuma 09:51
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Milan'a hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde gol krallığı listesinde zirvede

Milan'a hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde gol krallığı listesinde zirvede

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Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanından sonra Milan deplasmanında da hat-trick yaptı gol sayısını 6'ya çıkararak Kupa 2'de gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular

6 - Yusuf Yazıcı

4 - Paco Alcacer

4- Munas Dabbur

4 - Darwin Nunez

4 - Michael Liendl

4 - Elton Acolatse

4 - Mıkael Ishak

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