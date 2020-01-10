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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 07:52
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 07:52

Milan ve Inter kulüpleri oyuncu takasına hazırlanıyor

Milan ve Inter kulüpleri oyuncu takasına hazırlanıyor

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Inter ve Milan kulüplerinin Franck Kessie ile Matteo Politano'nun takası için görüşmelere başladıkları iddia edildi.

İtalya'nın iki Milano ekibi Inter ve Milan'ın aralarında takas yaparak kadrolarını güçlendirmeye çalıştıkları İtalyan basınına yansıdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan'dan Kessie ile Inter'den Politano'nun takas edileceği ileri sürüldü. Uzun süredir orta sahaya takviye yapması beklenen Conte'nin Kessie'yi istediği ve Politano'nun da Milan'a gitmesinde sakınca görmediği yazıldı.

Milan ile bu sezon 15 maça çıkan Frank Kessie'nin bir de golü bulunuyor. Matteo Politano ise Serie A'da toplam 14 maçta çıkmıştı. Politano sağ kanatta forma giyiyor.

(Sporx)

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