Milan ikna oldu

AKŞAM
FENERBAHÇE’DE sol bek arayışları için gündeme gelen Ricardo Rodriguez, Milan’dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya’dan gelen haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki İsviçreli sol beki kadrosuna katmak için Milan’ı ikna etti. Oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla Kanarya’ya kiralanacak. Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, transferi bu hafta içinde sonlandırılmayı planlıyor. 2017 yılında Wolfsburg’dan, Milan’a transfer olan Ricardo Rodriguez, 27 yaşında ve sol bek mevkinde görev yapıyor. Zurich altyapısından yetişen ve uzun yıllar burada oynayan İsviçre doğumlu futbolcu bu sezon Milan’da fazla forma şansı bulamadı. Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A’da bu sezon 5 maça çıktı. Ricardo Rodriguez’in transfermarkt güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterildi.
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.
TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.
BREZİLYA’NIN önde gelen haber sitelerinden olan uol. com, dünyada takımlarından ayrılacak olan Brezilyalı futbolcuları açıkladı.