Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Milan Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kazandı

Milan Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kazandı

Milan Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, ligin 2. haftasında konuk ettiği Brescia’yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle yendi.

Milano'daki San Siro Stadı’nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında gelişen Milan atağında Suso sağdan ortaladı, Hakan Çalhanoğlu da müsait durumda yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, milli futbolcunun golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetiyle ayrıldı.

Milan'a galibiyeti getiren golü atan Hakan Çalhanoğlu, 65.dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.

Bu skorla Milan, geçen hafta Udinese karşısında aldığı yenilgiyle başladığı yeni sezondaki ilk galibiyetini almış oldu.

Bu arada, Milan kale arkası tribünü, lösemi hastalığıyla mücadele eden eski teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'i unutmayarak, "En önemli mücadeleni kazanacaksın" pankartıyla destek verdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
<p>Göktürk Göleti Tabiat Parkı, İstanbul Eyüp ilçesi içinde yer almaktadır. 2011 yılında 56 hektarlı

İstanbullular Hayran... ´Göktürk Göleti´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dorian kasırgası "Kategori 4" seviyesine yükseldi

Faydaları saymakla bitmeyen meyveler