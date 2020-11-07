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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 09:47
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Milan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti

Milan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti

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Koronavirüs sonrası devam eden Serie A'da gösterdiği performansı bu sezon da devam ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak isterken, diğer kulüpler de gözünü Hakan'a çevirmiş durumda.

Milan'la sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusuydu. Milli yıldızın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği resmen açıklandı.

Milliyet'in derlediği habere göre, geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle ara verilen İtalya Serie A'nın yeniden başlamasıyla formunu iyiden iyiye artıran ve İtalyan basının manşetlere taşıdığı Hakan Çalhanoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

2017'de Bayer Leverkusen'den 23 milyon Euro bedelle Milan'a transfer olan milli oyuncu Kırmızı-siyahlılarda kariyerinde zirveyi yaşıyor. Serie A'da namağlup lider olan Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'le en etkili isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Geçtiğimiz hafta İtalyan basınında Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve milli oyuncunun Milan'dan yıllık 6 milyon Euro talep ettiği ifade edilmişti.

Milan'ın bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirdiği ve sözleşme görüşmelerini askıya aldığı belirtilmişti. Milan'ın görüşmeleri durdurma kararının ardından yıldız futbolcunun menajeri birçok kulüple görüşme gerçekleştirdi.

Milan formasıyla 4. yılına giren Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine girdi. İtalyan ekibi ile oynadığı 8 resmi karşılaşmada 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen; A Milli Takım'la da UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçta birer gol ve asist yapan yıldız futbolcu, Avrupa devleri ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat edemedi.

İtalyan temsilcisinin takımda kalması için büyük çaba sarfettiği milli futbolcunun son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATIYOR!

Milan'ın efsane ismi ve sportif direktörü Paolo Maldini, sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalayacaklarını doğruladı.

MAAŞI YILLIK 4 MİLYON EURO'YA ÇIKARILACAK!

Milan'ın Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmelerde sona geldiği ve kısa süre içinde yeni sözleşme imzalanacağı aktarılırken yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon Euro verileceği iddia edildi.

Milan'da 4. yılını geçiren Hakan Çalhanoğlu bugüne kadar Kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 139 maçta 27 gol kaydederken 32 asist yapma başarısı gösterdi.

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Koronavirüs sonrası devam eden Serie A'da gösterdiği performansı bu sezon da devam ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak isterken, diğer kulüpler de gözünü Hakan'a çevirmiş durumda.

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