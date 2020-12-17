Milan Genoa ile berabere kaldı, liderliği bırakmadı

Zlatan Ibrahimovic'in sakatlanmasının ardından kazanmakta zorlanan Milan, deplasmanda Genoa ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golleri 47 ve 60'ta Destro attı.
Milan'ın ilk golü 52. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasını gole çeviren Calabria'dan geldi. 83. dakikada Kalulu Kyatengwa, Kırmızı-Siyahlılar'ın beraberlik golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Milan, 28 puana ulaştı ve liderliğini korudu. Genoa ise 7 puanla 18. sırada yer aldı.
Aynı saatte başlayan diğer maçların sonuçları:
Fiorentino 1-1 Sassuolo
Inter 1-0 Napoli
Parma 0-0 Cagliari
Spezia 2-2 Bologna
Verona 1-2 Sampdoria
Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.
İngiltere Premier Ligi'nde ilk iki sırayı paylaşan iki ekibin mücadelesinde Liverpool güldü. Son şampiyon, haftaya lider giren rakibini 90. dakikada Firmino'nun golüyle 2-1 yendi ve zirveye kuruldu.
Almanya'da zirve mücadelesi veren ekipler Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve RB Leipzig, 12. haftayı galibiyetle tamamladı. Bayern Münih, Wolfsburg'u 2-1, Rb Leipzig, Hoffenheim'i 1-0 ve Leverkusen de Köln'ü 4-0'la geçti.
Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.