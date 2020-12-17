Milan Genoa ile berabere kaldı, liderliği bırakmadı

SPOR GÜNDEMİ

Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk' Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk' Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.

Klopp Mourinho'yu 90'da yıkıp liderliği kaptı Klopp Mourinho'yu 90'da yıkıp liderliği kaptı İngiltere Premier Ligi'nde ilk iki sırayı paylaşan iki ekibin mücadelesinde Liverpool güldü. Son şampiyon, haftaya lider giren rakibini 90. dakikada Firmino'nun golüyle 2-1 yendi ve zirveye kuruldu.

Lewandowski Bayern Münih'i sırtlamaya devam ediyor Lewandowski Bayern Münih'i sırtlamaya devam ediyor Almanya'da zirve mücadelesi veren ekipler Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve RB Leipzig, 12. haftayı galibiyetle tamamladı. Bayern Münih, Wolfsburg'u 2-1, Rb Leipzig, Hoffenheim'i 1-0 ve Leverkusen de Köln'ü 4-0'la geçti.

5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek 5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.