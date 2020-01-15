  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 07:47
  • |
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 07:47

Milan Cengiz Ünder için Roma'nın kapısını çalacak

Milan Cengiz Ünder için Roma'nın kapısını çalacak

Paylaş

Roma'da oynayan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Milan'ın ilgisinin olduğu ve önümüzdeki günlerde iki kulübün görüşmeye başlayacağı belirtiliyor.

Roma'da bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Cengiz Ünder için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre Cengiz Ünder için Milan'ın Roma kulübüyle önümüzdeki günlerde görüşme yapacağı belirtildi. Dedikoduların kaynağı ise SkySport...

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre ise Cengiz Ünder'in Milan'a gitmesi zor görünüyor çünkü Zaniolo'nun da sakatlanmasının ardından daha fazla süre almasına kesin gözle bakılıyor. Bu bakımdan teknik direktör Fonseca'nın gözündeki değeri artacak olan Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılışı için Milan'ın çok yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Bu sezon Roma'yla 12 maça çıkan Cengiz Ünder'in 1 golü bulunuyor. Bilindiği gibi Cengiz Ünder'in adı daha önce de Premier Lig takımları ile anılmıştı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Lukaku'nun şov yaptığı maçta Inter farklı kazandı

title

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman?

title

'Larkin bu hafta tamam'

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Korsana yasa geliyor
Korsana yasa geliyor

Korsana yasa geliyor

‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.

Başkan'dan futbol zirvesi
Başkan'dan futbol zirvesi

Başkan'dan futbol zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

'Larkin bu hafta tamam'
'Larkin bu hafta tamam'

'Larkin bu hafta tamam'

Hidayet Türkoğlu: “Larkin, THY Avrupa Ligi’nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu Milli Takım’da gerek ben gerekse teknik ekip görmek ister. Bu hafta içinde kendisiyle de görüşme yapacağız.”

Mesut'a Çin işkencesi
Mesut'a Çin işkencesi

Mesut'a Çin işkencesi

Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin televizyonu, çevrimiçi eski maçlardan da Mesut’un ismini sildi. Yıldız oyuncunun Uygur açıklamasına destek veren Köln Kulübü’nün de 1.5 milyon euroluk sponsorluğu iptal edildi.

Yeniden Muriqi
Yeniden Muriqi

Yeniden Muriqi

TOTTENHAM Menajeri Mourinho, “Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var” dedi.

Lefter'in hayatı film
Lefter'in hayatı film

Lefter'in hayatı film

Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin efsane isminin hayatı “Beyaz Perde”ye taşınacak.

Yargıç mısın?
Yargıç mısın?

Yargıç mısın?

İNGİLİZ Guardian gazetesi, Arda Turan’ın kendisine kulüp bulması için ünlü menajer Raiola’yla gerçekleştirdiği hayal ürünü telefon görüşmesini yayınladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.