Mikel Arteta'nın ayrılmaya niyeti yok

Arsenal, Premier Lig'deki son 7 maçını kazanamazken; 5'inden yenilgiyle ayrıldı ve 15. sıraya geriledi. Bunlara karşın menajer Mikel Arteta, ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Kulüp yönetiminin desteğini hissettiğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Şu an istifayı düşünmüyorum; çünkü bunun yanlış bir yol olduğunu düşünüyorum ve bunu yapamam" dedi.
Carabao Kupası çeyrek finalinde Manchester City ile oynayacakları maç öncesi konuşan ve olabildiğince pozitif kalmaya çalıştığını söyleyen İspanyol teknik adam, "Bir çok zorlukla karşı karşıyayız. Önümüzdeki aylarda düşüneceğimiz son şeyler bu tarz kötü şeylerdir. O tarz kötü düşünceler aklımda değil" diye konuştu.
Sorumluluğunu bildiğini kaydeden Arteta şunları söyledi, "Neden burada olduğumu biliyorum. Bir kaz ay önce herkes bunu biliyordu ve bunlar çok hızlı çözülebilecek şeyler değildi. Bence bu kulüpteki herkes bunun farkında."
Aralık 2019'da Arsenal'in başına getirilen ve geçen sezonu FA Cup şampiyonluğuyla tamamlayan Arteta için bu sezon kötü gidiyor. Puan sıralamasının altlarına gerileyen Arsenal, son 7 maçta rakip ağları sadece 3 kez havalandırabildi.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra yurt dışında oynanacak. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Katar'da oynanacak.
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.
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• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.
• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.
• Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
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• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Malatya yenilgisinden bir gün sonra takımla yaptığı toplantıda sert konuştu.
• "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe'yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok."
• "Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.