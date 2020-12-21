Mikel Arteta'nın ayrılmaya niyeti yok

Arsenal, ligde kötü günler geçirirken; menajer Mikel Arteta, ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladı.

Arsenal, Premier Lig'deki son 7 maçını kazanamazken; 5'inden yenilgiyle ayrıldı ve 15. sıraya geriledi. Bunlara karşın menajer Mikel Arteta, ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Kulüp yönetiminin desteğini hissettiğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Şu an istifayı düşünmüyorum; çünkü bunun yanlış bir yol olduğunu düşünüyorum ve bunu yapamam" dedi.

Carabao Kupası çeyrek finalinde Manchester City ile oynayacakları maç öncesi konuşan ve olabildiğince pozitif kalmaya çalıştığını söyleyen İspanyol teknik adam, "Bir çok zorlukla karşı karşıyayız. Önümüzdeki aylarda düşüneceğimiz son şeyler bu tarz kötü şeylerdir. O tarz kötü düşünceler aklımda değil" diye konuştu.

Sorumluluğunu bildiğini kaydeden Arteta şunları söyledi, "Neden burada olduğumu biliyorum. Bir kaz ay önce herkes bunu biliyordu ve bunlar çok hızlı çözülebilecek şeyler değildi. Bence bu kulüpteki herkes bunun farkında."

Aralık 2019'da Arsenal'in başına getirilen ve geçen sezonu FA Cup şampiyonluğuyla tamamlayan Arteta için bu sezon kötü gidiyor. Puan sıralamasının altlarına gerileyen Arsenal, son 7 maçta rakip ağları sadece 3 kez havalandırabildi.